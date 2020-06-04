День ангела Софии: красивые открытки и поздравления в стихах и прозе

4 июня отмечают именины все обладательницы прекрасного имени София.
“источник” подготовил красивые открытки и стихи для поздравления.
Желаю, чтобы неземное счастье заполнило твою душу, милая София! Пускай все мечты, цели и желания легко сбудутся! Пусть любовь близких и родных всегда дарит тебе силы, чтобы идти вперед и покорять мир! Начинай каждый день с улыбки, ведь удача любит тех, кто ей улыбается! Помни, Сонечка, что эта жизнь так удивительна и прекрасна! Цени каждый миг!
Дорогая моя Софья,
Словно солнце, улыбнись!
Будь окружена любовью,
В счастье смело окунись!
Пусть сияют твои глазки,
Словно звезды в небе ясном!
Жить желаю, словно в сказке,
Чтобы было все прекрасно!
Милая София, от души поздравляю тебя. Хочу пожелать тебе большого счастья в жизни, сопутствующей удачи во всех начинаниях, светлой любви и нежных чувств сердца. Смелая, Обворожительная, Фееричная, Интересная, Яркая, – будь всегда такой, София, и пусть твои мечты всегда исполняются.
Поздравляю сердечно, София,
Пусть тебя берегут небеса.
Пусть тебя ждут удачи большие,
И стучатся в окно чудеса.
Будь здорова, люби, улыбайся,
Дефицита не чувствуй ни в чём.
С настроеньем всегда просыпайся,
Будь прекрасней, светлей с каждым днем.
София, поздравляю с праздником! Желаю, красоты и доброты, отзывчивости и поддержки, взаимопонимания и заботы. Пусть тебя окружает гармония, достаток, комфорт и беззаботность. Крепкого здоровья, преданных друзей и успеха во всех запланированных делах!
Имя дивной красоты,
И душевной доброты,
Ты – София, ты мудра,
Будь собою ты всегда!
Ни случится, что в судьбе,
Доверяй своей душе,
Про надежду не забудь,
С нею легче будет путь.
Доверяй своим решеньям,
Пусть не будет в них сомнений,
Ты цени своих друзей,
Помни всех родных людей!