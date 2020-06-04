День ангела Софии: красивые открытки и поздравления в стихах и прозе

4 июня отмечают именины все обладательницы прекрасного имени София.

“источник” подготовил красивые открытки и стихи для поздравления.

Желаю, чтобы неземное счастье заполнило твою душу, милая София! Пускай все мечты, цели и желания легко сбудутся! Пусть любовь близких и родных всегда дарит тебе силы, чтобы идти вперед и покорять мир! Начинай каждый день с улыбки, ведь удача любит тех, кто ей улыбается! Помни, Сонечка, что эта жизнь так удивительна и прекрасна! Цени каждый миг!

Дорогая моя Софья,

Словно солнце, улыбнись!

Будь окружена любовью,

В счастье смело окунись!

Пусть сияют твои глазки,

Словно звезды в небе ясном!

Жить желаю, словно в сказке,

Чтобы было все прекрасно!

Милая София, от души поздравляю тебя. Хочу пожелать тебе большого счастья в жизни, сопутствующей удачи во всех начинаниях, светлой любви и нежных чувств сердца. Смелая, Обворожительная, Фееричная, Интересная, Яркая, – будь всегда такой, София, и пусть твои мечты всегда исполняются.

Поздравляю сердечно, София,

Пусть тебя берегут небеса.

Пусть тебя ждут удачи большие,

И стучатся в окно чудеса.

Будь здорова, люби, улыбайся,

Дефицита не чувствуй ни в чём.

С настроеньем всегда просыпайся,

Будь прекрасней, светлей с каждым днем.

София, поздравляю с праздником! Желаю, красоты и доброты, отзывчивости и поддержки, взаимопонимания и заботы. Пусть тебя окружает гармония, достаток, комфорт и беззаботность. Крепкого здоровья, преданных друзей и успеха во всех запланированных делах!

Имя дивной красоты,

И душевной доброты,

Ты – София, ты мудра,

Будь собою ты всегда!

Ни случится, что в судьбе,

Доверяй своей душе,

Про надежду не забудь,

С нею легче будет путь.

Доверяй своим решеньям,

Пусть не будет в них сомнений,

Ты цени своих друзей,

Помни всех родных людей!