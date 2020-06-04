Украину атакует сильная непогода: синоптики предупредили об опасности 4 июня

По прогнозам синоптиков, в четверг, 4 июня, по всей территории Украины (кроме оккупированного Крыма) ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем будет колебаться от +17 градусов на западе страны до +22 градусов на востоке. Ночью температура составит от +5 градусов в западных областях до +12 в Одесской области.

В Крыму 4 июня без осадков, облачно, с прояснениями. Температура днем +19..+21 градус, ночью +9..+11 градусов.

Гидрометцентр предупреждает о том, что 4 и 5 июня на отдельных участках рек бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) возможно существенное повышение уровня воды с затоплением поймы (часть речной долины, находящаяся выше русла и затопляемая в половодье или во время паводков).

Как сообщал “источник”, ранее синоптики озвучили “апокалиптический” прогноз на лето в Украине.