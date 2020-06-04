Ни в коем случае нельзя работать: какой праздник 4 июня и что о нем надо знать

Православная церковь 4 июня вспоминает мученика Василиска, который был племянником Феодора Тирона, а в народе этот день посвящали мифическому существу Василиску.

О празднике рассказывает “источник”.

Традиции праздника

Мученик Василиск пострадал за веру во Христа в 308 году, поскольку не пожелал принести жертву язычески богам. В результате, был обезглавлен.

По народному поверью, в этот день вылупляется из петушиного яйца огненный царь-змей Василиск. Начинается русалочья неделя.

С гигантской змеей из “Гарри Поттера” у настоящих василисков мало общего – разве что способность убивать одним взглядом. Внешне же василиски из мифологии больше похожи на драконов – с головой петуха, глазами и туловищем жабы, а от змеи у них только хвост.

Несмотря на связь васильков с Василиском, цветок этот в народе любили и ласково называли синецветом, волошкой, лоскутницей. По легенде, цветок получил название в честь Василия – молодого парня, единственного сына у матери, околдованного русалкой.

В этот день обязательно ходили слушать пение соловья, считали, что “хорошее утро с песен птиц начинается”. После уже спешили по своим делам. Со дня Василиска на ловлю соловьев и других певчих птиц выходили многочисленные охотники. Опытным птицеловы легко удавалась охота на птиц, потому что они хорошо знали все птичьи повадки. Дороже ценились птицы, добытые в лесу в Соловьиный день, под покровительством святого мученика Василиска.

К этой поре обычно зацветает малина, начинается вылет плодожорки, поэтому крестьяне на яблони вешали для вредителей “ловушки”.

Приметы

Есть такие приметы 4 июня на погоду:

много оводов – к урожаю огурцов;

туман – к урожаю грибов;

много росы с утра – к урожайному году;

ночью соловей поет – к пригожему дню;

лягушки громко квакают – к теплу и дождю.

Что нельзя делать, а что нужно

Чтобы 4 июня в курятнике не уродился василиск – все собранные еще с вечера яйца варили вкрутую.

Девушки в этот день гадали на венке. Венок из полевых цветов пускали по реке: утонул – к беде, уплыл с глаз – к счастливым событиям.

День полагается провести весело, с шутками и добрыми историями – тогда, по поверью, и негатив дня нестрашен.

работать в поле и на огороде – в день василиска любая работа якобы только во вред: сорняки вместо растений вырастут, мусора прибавится.

Нельзя переедать, особенно жирной пищи.

Запрещается купаться в открытых водоемах – чтоб русалки не утащили.

Как сообщал “источник”,в июне в Украине будет два дополнительных выходных в связи с празднованием Троицы и Дня Конституции.