Если есть жена – убьет: в Днепре девушка оставила парню “пикантное” послание, фото

В Днепре на двери одной из квартир в многоквартирном доме Шевченковского района оставили пикантное послание хозяину квартиры.

Фото опубликовали в сообществе Шевченковского района Днепра “Типичный тополь” в Facebook.

Так, на металлической двери баллончиком неизвестная женщина написала, что беременна от хозяина квартиры и призналась в любви. Также можно понять, что хозяин квартиры по имени Никита – женат и скрывает интимную связь с автором послания.

“Я беременна, Никитушка. А ты скрывай меня дальше. Люблю”, – написано на двери.

В комментариях к посту пользователи соцсети поделились своими соображениями по поводу дальнейшей судьбы Никиты.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве водителю, который припарковал свое авто на тротуаре на территории жилищного комплекса, оставили пикантный подарок на боковом стекле.