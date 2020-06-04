Оккупированный Россией Крым “умирает” без воды: опубликованы печальные фото

В аннексированном Россией Крыму из-за проблем с водой возникла печальная ситуация.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday & Крым25% на своей Twitter-странице.

На полуострове высыхает Симферопольское водохранилище. В сети поделились фотографиями экологической катастрофы.

На снимках видно, что воды в водоеме стает все меньше. Там где она была – уже суша. Такая ситуация происходит на всем полуострове.

“Согласно Женевской конвенции, обеспечение жизненных потребностей мирного населения оккупированных территорий целиком в ответственности оккупанта”, – написала блогер.

Подробнее о водном дефиците и засухе в оккупированном Россией Крыму читайте в материале “источника”: Воды нет, но вы держитесь: засуха в Крыму превращается в реальную угрозу для оккупантов.