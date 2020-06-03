В Индии похороненный заживо мужчина совершил “побег” из могилы: жуткие подробности

В индийском городе Гондал мужчина, которого похоронили заживо, смог выбраться из могилы.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание The Times of India.

Мужчина по имени Капил Маракана шесть лет проработал на масловарне. Когда у предприятия сменился собственник, прежний владелец начал обвинять Маракану в своих убытках, понесенных ранее.

Вместе с сообщниками бывший владелец предприятия похитил Маракану и избил его. После этого мужчину закопали в песок, а когда он перестал двигаться – ушли.

Пострадавший смог выбраться из-под песка и попытался убежать.

Его увидели нападавшие и погнались следом. Однако Маракана добежал до местной тюрьмы и попросил помощи у полицейского.

Нападавшие пытались скрыться, однако полицейские догнали их и задержали.

Как сообщал “источник”, ранее в Волынской области чудом выжил заживо похороненный мужчина.