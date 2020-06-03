Ученые разгадали тайну древних свитков, обнаруженных на побережье Мертвого моря: фото

Израильские молекулярные биологи исследовали материал древних свитков, которые обнаружили на побережье Мертвого моря, и сделали новые выводы о месте их создания.

Об этом сообщает Reuters.

Авторы нового открытия из Тель-Авивского университета и Израильского управления древностей провели анализ ДНК материала, на котором написаны тексты свитков.

В ходе исследования ученые обнаружили: некоторые свитки имеют в своей основе кожу овец и коров. Тогда как ранее считалось, что все они сделаны из козьей кожи в условиях иудейской пустыни. Но корова не является пустынным животным. А, значит, часть свитков имеет другое происхождение.

Биологи не смогли точно установить, откуда именно прибыли рукописи, написанные на материале из коровьей кожи.

Исследование, которое точно определило биологический состав свитков, поможет в будущем защитить их от подделок.

Материал свитков так же информативен, как и содержание текстов, отметил Ноам Мизрахи, профессор изучения Библии в Тель-Авивском университете.

Напомним, что более 900 свитков были обнаружены в 1947–1956 годах в пещерах Кумран, что на побережье Мертвого моря, в 20 км от Иерусалима. Артефактам более 2000 лет. Рукописи содержат тысячи фрагментов древнейших религиозных текстов.

При содействии шведской лаборатории ДНК израильские исследователи определили, что некоторые свитки попали в Кумран извне.

Как ранее сообщал “источник”, археологи в Перу обнаружили, что местные пирамиды были сооружены из конических адобов – огромных кирпичей из глины-сырца.