Прокатилась с ветерком: в сети показали видео опасного “развлечения” пенсионерки в Черновцах

В Черновцах пенсионерка решила прокататься не в салоне автобуса, а сзади на лестнице.

Об этом сообщают на странице “Останови лося” в Facebook.

Отмечают, что пожилую женщину не впустили в общественный транспорт из-за карантина. Потому она нашла свой способ проехаться в транспорте, а точнее – на нем.

“Во время карантина природа очистилась настолько, что к пенсионерам вернулась молодость!”, – прокомментировали ситуацию в сети.

Как сообщал “источник”, 20 марта в Киеве пассажир практически подрался с водителем маршрутки и выгнал его из автобуса за то, что он не разрешил зайти ему одиннадцатым в салон общественного транспорта, как того требовали правила карантина из-за коронавируса.