В России ураган сносил крыши домов: в сети делятся “адскими” видео

На Чечню 3 июня обрушился разрушительный ураган. Кроме этого в республике ожидаются сильные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром.

В сети очевидцы делятся видео стихии.

Известно об 11 пострадавших.

По данным спасателей ураган повредил крыши школ, и жилых домов. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале заявил, что в экстренном порядке сделал поручение всем службам мобилизоваться и приступить к ликвидации разрушительных последствий, не дожидаясь улучшений погоды.

В Чечне создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии.

Как сообщал “источник”, в российском Кузбассе 26 мая прошел мощный ураган с градом, размер которого достигал куриного яйца.

Ранее из-за урагана Амфан, который принес к берегам Индии и Бангладеш проливные дожди и сильный ветер, в обеих странах провели массовую эвакуацию жителей из опасных районов.