Очередь, нет, не слышал! В Киеве водитель отметился наглой выходкой и стал “звездой” сети, видео

На одной из автозаправочных станций в городе Киеве водитель автомобиля Chevrolet проехал на заправку в объезд очереди, прямо по газону.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице сообщества “Киев автомобильный”.

Из снятых кадров не совсем понятно, существует ли очередь именно к той колонке, к которой подъехал водитель, или он просто объезжает по газону стоящие перед ним грузовые фуры. Однако, нарушение правил дорожнего движения было очевидным.

Напомним, что ранее в Киеве оштрафовали водителя, который нагло нарушил правила дорожного движения прямо на глазах у полицейских.

Как сообщал “источник”, на улице Соломенской в Киеве водитель припарковал автомобиль прямо на газоне, в связи с чем получил “награду”.