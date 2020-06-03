Люди, как селедки в бочке: в сети показали фото киевских электричек

Несмотря на карантинные правила в киевских электричка много людей.

Об этом сообщает представитель Общественного контроля “Укрзализныци” Виктор Гарвона на своей Facebook-странице.

Он опубликовал фотографии с двух поездов: один Бучанского направления, а второй – Фастовского. В обеих электричках собралась толпа. Но люди соблюдают масочный режим.

“Сейчас все это выглядит так, что железнодорожники провоцируют вспышку (коронавируса – “источник”), чтобы потом не тратиться на перевозку и избежать технического дефолта. Дожили”, – написал Гарвона.

Напомним, компании “Укрзализныця” грозит гибель из-за огромных убытков, понесенных в период карантина.

Как сообщал “источник”, в Киеве открыли Центральный железнодорожный вокзал, там запустили первые поезда, а на территорию начали пускать людей.