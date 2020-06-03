Люди в гневе: компания Ахметова влипла в историю с мошенничеством

Абоненты компании “Укртелекома” не могут разорвать с ней договоры на обслуживание. В Киеве сотрудники компании закрылись в здании сервисного центра и без объяснения причин не хотят впускать внутрь клиентов. Подобным образом недавно поступили и сотрудники филиала компании в Луцке.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Общественное”.

Как рассказал один из клиентов “Укртелекома”, в последнее время у него перестали работать услуги интернета и телефонной связи, предоставляемые столичным филиалом компании. Он позвонил на горячую линию “Укртелекома” и оператор направил его в сервисный центр, который расположен в Киеве на Оболони по адресу проспект маршала Малиновского, 19-А.

Приехав, он обнаружил, что центр обслуживания закрыт, а у здания собрались абоненты с такой же проблемой. Сервисы компании у пользователей не работают больше месяца, но счета за их оплату поступают, тогда как разорвать договора с компанией клиенты не имеют возможности.

При этом на дверях сервисного центра “Укртелекома” висит табличка с объявлением о том, что компания “временно не принимает клиентов” из-за карантина, однако внутри находятся сотрудники без масок.

В ответ на попытки абонентов попасть внутрь здания для получения объяснений, сотрудники вызвали частную охрану, чтобы она вывела людей из бизнес-центра, где расположен офис Укртелекома.

Возмущенные клиенты вызвали на место происшествия полицию, которая зарегистрировала коллективное заявление по поводу мошенничества и уехала.

Похожая ситуация произошла в Луцке, где работники “Укртелекома” отказывались принимать заявления на расторжение договоров и согласились сделать это только после вмешательства полиции.

Вместе с тем, в “Укртелекоме” полностью отрицают проблему.

“Укртелеком продолжает свою непрерывную деятельность в условиях карантина, обслуживая тысячи абонентов, которые обращаются в компании по различным каналам коммуникации ежедневно – посетив открытый Центр обслуживания абонентов, позвонив в контакт-центр, заполнив форму обратной связи на сайте компании в разделе “Помощь” или написав в личные сообщения на странице Укртелеком в социальной сети Facebook”, – заверила пресс-служба компании.

Как сообщал “источник”, с начала 2020 года “Укртелеком” поднял тарифы на обслуживание абонентов.