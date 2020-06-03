В США девочка родилась с двумя ртами: фото и описание уникального случая

В США у ребенка, когда он был еще в утробе матери, обнаружили редкую патологию.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание BMJ Case Report.

Врачи на 28 неделе беременности женщины заметили у плода странное образование на щеке. По предположению медиков, это могла быть опухоль или киста.

При рождении девочки оказалось ,что у нее два рта. Это очень редкое явление, а с 1900 года были официально задокументированы лишь 35 подобных патологий.

Второй рот у младенца не имел связи с пищеводом, но был сформирован. Наблюдались губы, зубы и даже иннервированный язык. Он также выделял жидкость, вероятно, слюну.

В 6 месяцев девочке сделали операцию по удалению лишнего органа. Для этого медики высверлили нижнюю челюсть и удалили оттуда лишние кости, из которых росли зубы второго рта. После успешной операции у ребенка в течение нескольких месяцев зажили швы, потому девочка могла полноценно принимать пищу. Однако, мышцы, двигающие правую часть нижней губы, у нее теперь не работают.

По мнению ученых, такая патология связана с нарушениями структуры и синтеза белков, которые определяют строение плода во время беременности, что приводит к искажению черт и дублированию органов. Подобные случаи также встречаются у кур, овец, кошек и других животных.

Как сообщал “источник”, в 2019 году в родильном доме №2 в Черновцах родились сиамские близнецы: две девочки с одним телом, но двумя головами.