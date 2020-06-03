Обнять и плакать: сети впечатлил наряд “слуги народа” в Раде

В сети бурно обсуждают странную одежду, в которой пришел в Верховную Раду народный депутат от партии “Слуга народа” Тарас Тарасенко.

Соответствующий снимок опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Тарасенко пришел в Раду в джинсах и футболке с черепом, также на нем была маска с принтом.

Пользователи активно комментируют одежду слуги народа.

“Обнять и плакать! от слова рыдать”, “Прослеживается принт похожий на флаг конфедерации, которые выступали в гражданской войне в США за союз с Англией. По-нашему сепар”, “Он прям с ночного клуба пришел?”, “Хоть не голый”, “Позорище“, – пишут комментаторы.

Как сообщал “источник”, ранее в сети обратили внимание на дорогой аксессуар народного депутата от “Слуги народа” Юлии Диденко, которая прошла в Раду под 32-м номером в списке политической силы.