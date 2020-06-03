Не пустят за границу: как будут вычислять и наказывать “евробляхеров” при нарушении ПДД

В Украине придумали схему для наказания водителей автомобилей с еврономерами, которые нарушили ПДД.

Об этом рассказал “источнику” общественный активист и автор проекта “Зупини лося” Константин Андриюк.

Эта тема затрагивалась пользователями соцсетей. Многие украинцы пишут о невозможности наказать “евробляхеров”.

Как пояснили в полиции, людей будут отыскивать. Отмечают, что в 95% случаев авто в страну ввозят граждане Украины. Но если авто ввез подставной гражданин Польши или Литвы, то на него будет накладываться штраф и он его заплатит при следующем пересечении границы.

Также штрафовать будут и владельцев машин с еврономерами.

“Если человек по доверенности переоформил авто и таким образом фактически продал его, не уплатив налоги, то штрафы будут начисляться именно ему. Поэтому или плати пошлину и налоги при продаже, или ищи человека, на которого ты оформил доверенность, и требуй, чтобы он оплатил. Я считаю, что это правильно”, – сказал Андриюк.

Кроме того, предусмотрена и система наказаний для тех, кто будет уклонятся от уплаты штрафов. Их банковские счета заблокируют, и они не смогут выехать за границу.

Детальнее читайте в материале “источника”: Видеофиксация нарушений принудит водителей к дисциплине, но есть недоработки.