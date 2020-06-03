Смерть за деньги: стало известно об ужасах в больнице скорой помощи Киева

В сети рассказали о злоупотреблениях в больнице скорой помощи Киева, некоторые из них приводят к смерти пациентов.

Об этом в Facebook рассказал блогер Антон Гура, которому о нарушениях сообщил один из врачей этой больницы.

Так, по его словам, некоторые действия главного врача больницы скорой помощи Киева приводят к гибели пациентов.

“На 11-12 этаже есть кардиология. Там где люди лежат с кардиостимуляторами. Некоторые там умирают по необъяснимым причинам. Знаете почему? Мне врач рассказал. Потому что господином Ткаченко (главврач киевской больницы скорой помощи) была продана площадка под ретрансляторы мобильной связи, которые стоят сверху больницы сразу над кардиологическим центром. Людям ставят стенты, кардиостимуляторы и у многих перебои идут. И многие так умирают”, – говорит Гура, добавляя, что ретранслятор своими магнитными излучениями бьет по этим кардиостимуляторам.

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Также он рассказал о подделке историй болезни по указанию главврача.

“Кроме этого там подделывают истории болезни. это делают согласно внутренним постановлениям главврача. Например если человек с ущемлением грыжи поступает до 24 часов – это 20% смерти, до 2 суток – 50%, после 2 суток – 80-90%. Но надо делать так, что если человек умирает, чтобы патологоанатом об этом не узнал. Врачи изначально идут на криминал согласно указаниям главврача. Врачи знают что человек умрет, но с него все равно берут деньги за операцию, за постоперацию. В морге человек свой, он ставит нужный диагноз“, – рассказал блогер.

Также, по его словам, главврач ни разу за два года не делал хирургических операций, но получает за это хорошие деньги. Каждого хирурга в больнице заведующая отделением заставляет работать за Ткаченко.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали шокирующие кадры больницы в городе Каменское (ранее – Днепродзержинск) Днепропетровской области.