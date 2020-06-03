Германия сделала важное заявление по участию России в G7

В Германии заявили, что оснований для возвращения России в G7 пока нет.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Handelsblatt.

Немецкое правительство отметило, что РФ была исключена из группы из-за аннексии Крыма.

“Специально в отношении России с 2014 года действует решение, что вместо тогдашнего формата G8 встречи проводятся в формате G7 до дальнейшего уведомления. И основание для этого решения сохраняется, так как оно было принято на основании аннексии Крыма, что противоречит международному праву, а она (аннексия – “источник”) продолжается”, – заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Он также подчеркнул, что решение данной ситуации остается у руководства России.

Как сообщал “источник”, Лондон выступил против возвращения к формату G8 с участием России.

Ранее РФ пригласил к участию президент США Дональд Трамп.

Также и Канада высказалась против участия России в саммите G7.