Девушка украинского чемпиона мира порадовала фанатов страстным фото

Даша Савина, девушка нападающего киевского “Динамо” Владислава Супряги, порадовала фанатов страстными фото с клубникой.

Фотографии девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

“Блондиночки, с праздником нас”, – написала Савина.

Подписчики Савиной с восторгом оценили пост девушки.

“Дашуля – красотка! С Праздником”.

“Ты прекрасна”.

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“С праздником, блонди Даша”.

“Красота непередаваемая”.

“Ты такая сладкий, и ты ешь много сладостей. Будь осторожна, дорогая”, – пишут пользователи.

20-летний Супряга в нынешнем сезоне выступает за “Днепр-1” на правах аренды. В 2019 году он стал победителем молодежного чемпионата мира U21 в составе сборной Украины.

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