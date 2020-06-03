Девушка украинского чемпиона мира порадовала фанатов страстным фото

Даша Савина, девушка нападающего киевского “Динамо” Владислава Супряги, порадовала фанатов страстными фото с клубникой.
Фотографии девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
“Блондиночки, с праздником нас”, – написала Савина.
Подписчики Савиной с восторгом оценили пост девушки.
“Дашуля – красотка! С Праздником”.
“Ты прекрасна”.
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“С праздником, блонди Даша”.
“Красота непередаваемая”.
“Ты такая сладкий, и ты ешь много сладостей. Будь осторожна, дорогая”, – пишут пользователи.
20-летний Супряга в нынешнем сезоне выступает за “Днепр-1” на правах аренды. В 2019 году он стал победителем молодежного чемпионата мира U21 в составе сборной Украины.
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