Трамп стал героем жесткой карикатуры Charlie Hebdo из-за громкого убийства в США

Сатирический французский журнал Charlie Hebdo опубликовал номер журнала, где изображена ситуация в США с громким убийством афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

Карикатуру напечатали на обложке выпуска от 2 июня, который разместили на сайте журнала.

На картинке нарисовали президента США Дональда Трампа под коленом полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Флойда.

Таким образом они отреагировали на заявления Трампа по поводу массовых протестов в США, которые начались после убийства афроамериканца.

Напомним, президент США называл губернаторов штатов “слабыми” и грозил ввести нацгвардию, если они не поспособствуют остановке протестов.

На обложке также напечатали слова: “Violences Policières” и “On veut L’égalité”, что в переводе с французского означает “Полицейское насилие” и “Мы хотим законности” соответственно.

Как сообщал “источник”, Россию уличили во вмешательстве в ситуацию с афроамериканцами в США.

Подробнее о протестах в США из-за убийства афроамериканца читайте в материале “источника”: США в огне: массовые протесты и беспорядки из-за убийства охватили всю страну, фото и видео.