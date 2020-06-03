“Выскочила” из трубы: в сети показали забавное фото радуги в Киеве

В Киеве жители любовались радугой, которая с одного ракурса якобы начиналась из трубы.

Об этом пишут в группе “Троещина FB” в Facebook.

“Природа настолько очистилась, что из трубы ТЭЦ-6 радуга “выскочила”, – отметили в сети и опубликовали забавное фото.

На нем действительно видно, что радуга якобы выходит из трубы, но, если присмотреться, то можно понять, что это лишь обман зрения и удачный ракурс.

Как ранее сообщал “источник”, в апреле в Киевской области заметили необычный полевой вихрь, который напоминает торнадо.

12 февраля в небе над провинцией Манитоба (Канада) заметили редкое сочетание двух природных явлений – лунное гало вместе с яркой короной.