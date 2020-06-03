Пошел на дело с сыром: в Киеве посетитель магазина задержал необычного вора, фото

В Киеве в среду, 3 июня, поймали неудачливого вора, который прихватил с собой на кражу в магазин электроники кусок сыра.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Киев Оперативный”.

“Сегодня днем этот не очень смышлёный молодой человек зашёл в один из магазинов электроники в ТРЦ DreamTown. Пока все консультанты были заняты, он собрал все, что “плохо лежит”. Из ценного – муляж от телефона Huawei и пульт от электро-транспорта (ключи) и попытался уйти“, – сказано в сообщении.

Однако его заметил и задержал один из посетителей, который работает в другом магазине начальником охраны. При досмотре вещей горе-вора был обнаружен кусок сыра.

Как сообщал “источник”, ранее в центре Киева заметили компанию воровок ромской национальности. Банда промышляет на Бессарабке в самом центре столицы.