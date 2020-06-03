Денег нет: Зеленский после жалоб бизнеса позвонил главе частного банка, видео

Президент Владимир Зеленский позвонил председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру во время встречи с бизнесом Хмельницкой области в ответ на жалобы предпринимателей на действия банкира.

Трансляцию встречи вела пресс-служба главы государства.

Бизнесмены пожаловались президенту на то, что Укрэксимбанк не дает отсрочку на год по кредитам. Во время первого звонка Мецгер заявил, что все проблемы хмельницкого бизнеса должна решить руководительница местного филиала Татьяна Лундышева.

Однако представители бизнеса, которые были на встрече, заявили, что у них нет проблем с региональным филиалом, а проблемы именно с Киевом, потому что все зависит от решения центрального офиса.

После этого Зеленский сам позвонил Мецгеру.

“Женя, вы не выдаете никакие кредиты, люди жалуются. Мало того, они говорят не о реструктуризации, а об отсрочке платежей за часть тела кредита. Зачем ты отправляешь их к Лундышевой, если это от тебя зависит?“, — спросил он.

Речь об этом идет на 52:15 минуте видео.

Президент подчеркнул, что речь идет не об одной компании, а о многих, которые “здесь сидят и говорят”.

“Это разные компании, значит, это происходит у вас по всей стране. Решите этот вопрос, не отправляйте людей“, — потребовал Зеленский.

Евгений Мецгер в свою очередь пустился в долгие объяснения ситуации, однако Зеленского он не переубедил.

“Нет, я не согласен. Потому что у вас нет решения в банковской системе, что вы людям даете отсрочки, например, год. Когда вы это сделаете, прокоммуницируете со всем обществом, у них не будет вопросов. И вся ваша вертикаль будет так работать, если это решение руководства Укрэксимбанка. Чтобы люди могли погашать кредиты через год, у них сейчас нет денег из-за COVID-19“, – сказал Зеленский, закончив разговор словом “спасибо”.

Как сообщал “источник”, Владимир Зеленский в Хмельницком кроме прочего гулял по городу и пил кофе в кафе. Сети возмутило фото, на котором президент и чиновники области сидят за столом и ни на одном из них нет маски.