Забыли про карантин: сети удивило фото Зеленского с чиновниками в Хмельницком

Президент Владимир Зеленский посетил Хмельницкий, где он кроме прочего гулял по городу и пил кофе в кафе. Сети возмутило фото, на котором он и чиновники области сидят за столом и ни на одном из них нет маски.

Снимок обнародован в Telegram-канале Офиса президента.

“Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе … визит Главы государства вообще вызвал большой ажиотаж – горожане окружили кафе сразу, желая поздороваться с Президентом и сделать фото“, – сказано в сообщении.

В сети остро отреагировали на фото президента, где он и его окружение без масок. Ведь в Украине все еще действует масочный режим в общественных местах.

“Народ, снимайте маски, ну его в с**ку тот карантин. А Ляшко, тот что Виктор (сзади на фото), отдельный щелбан, что людей запугал, а вот оно что. Господи, мы еще удивлялись Велюру. П.с: полиция, але, здесь минимум 150 тыс в бюджет штрафов, вы где?“, – написала в Facebook журналистка Марьяна Пьецух.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилась мощная карикатура на масочный режим в Украине.