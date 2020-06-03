Бывшая модель Playboy купила футбольный клуб и впервые посетила его в ярком образе: фото

Бывшая модель Playboy Анамария Продан купила румынский футбольный клуб “Германштадт”.

Об этом сообщил журналист Эмануэл Рошу на своей странице в Twitter.

Продан впервые посетила клуб в деловом костюме, который украсила розами.

Прежние владельцы “Германштадта” были вынуждены продать клуб из-за финансовых проблем. Клуб задолжал футболистам около 700 тысяч евро.

После 26 туров “Германштадт” занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Румынии. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт чемпионата запланирован на 12 июня.

47-летняя Продан сейчас работает футбольным агентом.

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“источник” предлагает небольшую подборку фотографий Продан.

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