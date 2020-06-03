Цена жизни – тарелка борща: что не так с наказанием нарушителей ПДД в Украине

В Украине с 1 июня заработала система видеофиксации нарушений ПДД, однако не все так хорошо в этом.

Об этом рассказал “источнику” общественный активист и автор проекта “Зупини лося” Константин Андриюк.

Согласно закону, на некоторых дорогах разрешенная скорость на дороге 50 км/ч. Но есть нарушители, которые едут 200 км/ч, а штраф для них всего 510 гривен.

Андриюк подчеркнул, что за это надо отбирать через суд водительские права на год. Ведь на такой скорости водитель не может среагировать на ситуацию на дороге, потому может убить людей.

“Но, к сожалению, у нас нет таких законов. Наше законодательство потакает хамам на дороге. Штраф 510 грн – это цена тарелки борща в элитном ресторане, если смотреть на это с точки зрения владельцев дорогих авто, и он может позволить себе ее заплатить”, – сказал автор проекта “Зупини лося”.

По словам активиста, в идеале, штрафы надо увеличить в 3-4 раза.

Детальнее читайте в материале “источника”: Видеофиксация нарушений принудит водителей к дисциплине, но есть недоработки.