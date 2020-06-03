Посажу каждого: “слуга народа” заявил об участии топ-чиновников и политиков в крупных “схемах”

В среду, 3 июня, депутат от партии “Слуга народа” Гео Лерос передал в НАБУ предположительные доказательства о коррупционных схемах топ-чиновников и политиков в Киеве.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Нардеп принес флешку с данными предположительных доказательств причастности к коррупции. Он отметил, что они были скопированы с компьютера Дениса Комарницкого – бывшего депутата Киевсовета и бывшего сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого.

“На этой флешке – все доказательства того, что я сказал: схемы (коррупционные – “Апсотроф”) города Киева, как распределяются эти деньги, кому они “заходят”, какие компании несут ответственность, кто из ключевых чиновников отвечает за подобные схемы и кто в итоге будет нести ответственность. Это десятки компаний, это десятки топ-чиновников, это огромные многомиллиардные бюджеты, которые заходили в город Киев”, – рассказал Лерос журналистам, пишет издание “Новое время“.

Также в этот день депутат рассказал о коррупции на заседании Верховной Рады, отметив о флешке с данными. Он подчеркнул, что к “схемам” причастны также руководитель Офиса президента Андрей Ермак и народный депутат фракции “Слуга народа” Николай Тищенко.

“Сегодня в 09:00 у меня был брифинг в НАБУ, где я предоставил беспрецедентные доказательства топ-коррупции в городе Киеве. Где главой этой ОПГ (организованной преступной группы – “источник”) является Андрей Ермак, является его кум и наш коллега по фракции (Лерос имел в виду Николая Тищенко – “Апсотроф”), где Денис Комарницкий, “смотрящий” за Киевом, направляет все “потоки” через Андрея Ермака, и сейчас сосредотачиваются эти средства на местных выборах”, – заявил Лерос с трибуны парламента.

Он сказал, что посадит каждого причастного к коррупции.

“Я хочу обратиться к этой ОПГ и сказать, что под вами земля будет “гореть”, – заявил Гео Лерос и опубликовал часть материалов в соцсети.

Он напомнил, что бывший депутат Киевсовета Комарницкий, будучи главой наблюдательного совета Киевгорстроя, стал крупным акционером этой компании, переоформив пакет акций на себя.

“Денис Комарницкий “работает” в столице не только через коммунальные предприятия. В 2016 году компания “Экобудтрейд”, у которой конечными бенефициарами являются Комарницкий, Кучер и Микитась, через подставное лицо выиграла тендер на строительство части Подольско-Воскресенского моста. К управлению этим предприятием имеют отношение сестра нардепа Тищенко Юлия и ее муж Герман Блинов”, – написал Лерос.

Как сообщал “источник”, ранее депутат Гео Лерос также вскрыл коррупционный скандал с участием топ-чиновников.