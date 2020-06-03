Резонансные разборки в Броварах: суд вынес решение по вооруженным бандитам

Шевченковский суд Киева избрал меры пресечения задержанным участникам перестрелки в Броварах 29 мая из-за конфликта между несколькими перевозчиками в городе.

Об этом сообщает полиция Киева.

Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Также 12 лицам объявлено о подозрении в покушении на умышленное убийство (ст. 15, ч.2 ст.115 УК).

По состоянию на 19:00 столичный суд избрал меру пресечения:

4 лицам – арест сроком на 60 суток без права внесения залога;

одному – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 300 гривен;

еще одному – круглосуточный домашний арест.

Как сообщал “источник”, 2 июня полицейские задержали еще 13 человек во главе с уголовным авторитетом по прозвищу “Веха” или “Журавль”, причастных к перестрелке в Броварах Киевской области.