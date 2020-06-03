Украинский клуб лишился талантливого футболиста из-за коронавируса

Белорусский нападающий Кирилл Кириленко покинул львовские “Карпаты” из-за вспышки коронавируса в клубе.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на by.tribuna.com.

“Я вернулся в клуб после того, как чемпионат решили возобновить, тренировался, готовился к матчам. Но то, что сейчас творится в мире, я имею в виду пандемию, внесло определенные коррективы в жизнь, в карьеру, в том числе мою. Я решил, что мне жизнь все-таки дороже, чем карьера. Не хочется рисковать, а лучше побыть в безопасности, с семьей“, – сказал Кириленко.

Напомним, что в “Карпатах” коронавирус был диагностирован у 25 человек, 13 из которых – футболисты.

Кириленко перешел в “Карпаты” летом 2019 года. В составе украинского клуба он провел пять матчей и не забил ни одного гола.

Ранее сообщалось, что два матча “Карпат” перенесены из-за коронавируса.