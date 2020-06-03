Почему люди в США вышли на массовые протесты: названы три ключевых причины

В США не прекращается волна протестов и столкновений из-за убийства полицией в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда, существует три основных причины, почему вспыхнули протесты.

Об этом сообщает “ВВС”.

Так, афроамериканцы имеют больше шансов погибнуть от рук полиции. Как свидетельствует статистика случаев, когда полицейские стреляют и убивают людей, афроамериканцы непропорционально часто становятся жертвами пуль – по сравнению с тем, какой процент они составляют в общей демографии США.

Кроме того, афроамериканцев чаще арестовывают за наркотики. По сравнению с белыми, афроамериканцев гораздо чаще арестовывают за правонарушения, связанные с наркотиками. При этом данные опросов показывают, что принимает их в равной степени как черное, так и белое население.

Так, в 2018 году с каждых 100 тыс. афроамериканцев около 750 были арестованы за наркотики – по сравнению с 350 арестами на каждые 100 тыс. белых американцев.

Третья причина в том, что по сравнению с белым населением США, большее афроамериканцев попадает в тюрьму. По последним данным, афроамериканцы оказываются за решеткой в пять раз чаще, чем белые американцы, и вдвое чаще, чем латиноамериканцы. Например, в 2018 году афроамериканцы составляли около 13% всего населения США, но среди заключенных их было более 30%. Белые американцы составили около 30% всех заключенных, несмотря на то, что в населении США их доля – более 60%.

Как сообщал “источник”, во время протестов в США пострадала журналистка “Голоса Америки” Христина Шевченко. Журналистка подверглась нападению во время съемок акции протеста в американском городе Санта-Моника. Неизвестный афроамериканец попытался отобрать у нее камеру, полиции при этом рядом не было.