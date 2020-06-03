В Мексике обнаружили гигантскую каменную находку, созданную майя: фото

В Мексике ученые с помощью нового метода анализа местности обнаружили древний памятник цивилизации майя.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание Nature.

Исследователи, используя лазер, около границы с Гватемалой нашли огромную каменную платформу, созданную в конце первого века до нашей эры (между 1000 и 800 годом до нашей эры). Ее размер составил 1400 метров в длину, и около 400 метров в ширину, а высота – 10-15 метров.

По словам ученых, к памятнику ведет девять различных дорог. Предварительно, они были вымощены деревом.

“Вероятно, многие из окрестностей собирались (около платформы – “источник”) по случаю особых событий, возможно, связанных с календарным циклом. Там они, похоже, выполняли ритуалы, которые предусматривали продвижения дорогами и в пределах прямоугольной платформы. Люди также возлагали на центр платформы символические предметы, например нефритовые топоры”, – рассказал соавтор исследования, профессор Аризонского университета Такеши Иномата.

Находку обнаружили благодаря новому методу: самолет или беспилотник пролетал над этой территорией, излучая лазерные импульсы, которые отражаются от поверхности и передают данные на специальное устройство. Тот, в свою очередь, может на основе данных создать карту территории без растительности, которая будет воспроизводить ее рельеф.

Как сообщал “источник”, в восточной Сербии в открытой шахте обнаружили римский корабль, который принадлежал ко флоту столицы провинции Рима Мезия.