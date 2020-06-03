До сих пор без памятника: сети взбудоражили фото могилы украинского космонавта Каденюка

Украинцев удивило состояние могилы известного и первого украинского космонавта Леонида Каденюка, который умер в 2018 году.

Об этом сообщает автогонщик и волонтер Алексей Мочанов на своей Facebook-странице.

Фото было сделано 3 июня, а умер космонавт 31 января 2018 года – 2,5 года назад. Однако на его могиле до сих пор не установлен памятник. Там есть деревянный крест, табличка и фото.

“Память – на лицо. Памятник – тоже. Точнее – его отсутствие. Я не знаю, по какой причине его нет у Космонавта Каденюка. И не особо хочу знать-понимать. Я наверняка уверен, что так не должно быть. Неправильно”, – написал Мочанов.

В сети пользователей также огорчила эта новость, но некоторые высказались против мнения автора поста.

Как сообщал “источник”, в Украине умер выдающийся композитор и дирижер Мирослав Скорик.