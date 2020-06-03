Украинский клуб из села впервые в истории подписал африканского футболиста: фото

“Колос” из села Ковалевка объявил о переходе сенегальского нападающего Мамаду Данфа.

Об этом сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался “Колосу” бесплатно. Данфа стал первым африканским легионером в истории клуба. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

19-летний Данфа является воспитанником сенегальского клуба “Каса Спортс”, за который он не провел ни одного матча в основном составе.

После 26 туров “Колос” занимает шестое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Следующий матч ковалевский клуб проведет 6 июня на выезде с луганской “Зарей”. Встреча пройдет в Запорожье на стадионе “Славутич-Арена”.

Ранее сообщалось, что полузащитник донецкого “Шахтера” Виктор Коваленко решил покинуть клуб.