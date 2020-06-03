Лукашенко принял громкое решение перед президентскими выборами

Президент Беларуси Александр Лукашенко, почти за два месяца до президентских выборов подписал указ об отставке действующего состава правительства.

Об этом сообщили в выпуске новостей на телеканале “Беларусь 1”.

В среду, 3 июня, Лукашенко провел совещание, чтобы обсудить предложения по новому составу правительства. В мероприятии приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

По словам главы Беларуси, из-за кризиса, вызванного пандемией, замена всех членов правительства была бы неправильным шагом.

“Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать“, — заявил Лукашенко.

О намерении до выборов сформировать новый состав правительства Лукашенко заявил 25 мая. 29 мая президент пообещал “в ближайшее время” назначить исполняющего обязанности премьер-министра, а “после выборов, если он будет хорошо работать, то утвердить в должности”.

Выборы президента страны назначены на 9 августа.

Как сообщал “источник”, ранее белорусского блогера Сергея Тихановского, который критикует действующую в стране власть и руководит группой по сбору подписей за выдвижение своей жены кандидатом в президенты Беларуси, задержали вместе со сторонниками во время разрешенной властями акции в городе Гродно.