Обеспечит потребности до конца 2022: в “Укрзализныце” рассказали о закупке партии колес и бандажей

“Укрзализныця” объявила несколько тендеров на прогнозную потребность до конца 2022 года, в частности на закупку цельнокатаных колес и черновых бандажей, что обеспечит компанию на три года этими комплектующими.

Как сообщается в пресс-релизе, “Укрзализныця” внедряет практику долгосрочных договоров на критическую продукцию, в частности на колеса, бандажи и тормозные колодки. В связи с этим были объявлены указанные тендеры на прогнозную потребность до конца 2022 года.

Соответствующая информация содержится в описании предмета закупки на площадке ProZorro.

Как поясняется, ориентировочная сумма закупки формируется по стандартной методике на базе коммерческих предложений, последних цен и информации с рынка (в частности, аналогичных тендеров на порталах государственных закупок Беларуси и РФ). Ожидаемая стоимость не является суммой конечного контракта – она меняется в процессе аукциона, а затем всегда проверяется на момент выдачи заказов на поставку и корректируется в случае необходимости. Только в течение 2020 года “Укрзализныця” заключила дополнительные соглашения на уменьшение цен по существующим договорам более чем на 200 млн грн, уточняет пресс-служба.

То же касается и объемов закупки. Заказы на поставку выдаются в соответствии с уровнем запасов и планирования финансовых ресурсов, следовательно, “Укрзализныця” не заказывает товары, на которые нет имеющейся потребности или заранее запланированных средств.

“Вместе с тем подчеркиваем: любая закупка стратегически необходимых частей вызвана исключительно необходимостью обеспечить бесперебойный и безопасный процесс железнодорожных перевозок и ни в коем случае не имеет целью “поддержать” ту или иную компанию или персону“, – резюмируется в пресс-релизе.