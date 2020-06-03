Детство без будущего: в сети всю суть России показали одним фото

В сети появилось красноречивое фото, передающее суть современной России.

Снимок в Twitter опубликовал российский политик, депутат Госдумы III-VI созывов, 2001-2012 годов, Геннадий Гудков.

На фото мальчик лет пяти стоит с испуганным лицом разведя руки в стороны, а его обыскивает полицейский.

“Вся Путинская Россия в одном фото!“, – подписал снимок автор публикации.

Вместе с тем, некоторые комментаторы пишут, что фото на самом деле сделано в Казахстане. На что один из пользователей ответил “какая разница, что то х**ня, что это” имея ввиду, что в Казахстане тоже есть проблемы с правами человека.

Как сообщал “источник”, ранее российское Федеральное агентство новостей разместило в сети пропагандистский ролик о поправках в конституцию РФ, в котором зрителей пугают геями.