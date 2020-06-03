Мир должен это увидеть: известный спортсмен предложил наказание для полицейского, убившего афроамериканца в США

Бывший баскетболист НБА Стивен Джексон заявил, что американский полицейский должен быть казнен за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом экс-спортсмен заявил в интервью The Breakfast Club.

“Мой брат умер. Теперь весь мир должен увидеть, как умрет его убийца. Это единственный способ добиться справедливости. Я понимаю, что этого не будет, но готов доказать свою точку зрения”, – сказал Джексон.

Флойд погиб 25 мая. Белый полицейский Дерек Шовен повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху, зажал шею ногой и удерживал, пока тот не умер. Позже стало известно, что у полицейского большой послужной список с десятками жалоб граждан и случай стрельбы по подозреваемому. По некоторым данным, он оказался причастен к трем смертельным случаям, которые произошли во время задержаний афроамериканцев.

Ранее сообщалось, что легендарный боксер оплатил похороны убитого Флойда.