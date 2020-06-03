Подросток чудом выжил: под Днепром пьяный неадекват открыл стрельбу из ружья, фото

Во вторник, 2 июня, в селе Елизаветовка Днепропетровской области пьяный местный житель из своего ружья ранил подростка.

Об этом сообщает полиция области.

По предварительным данным, около 22:00 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из собственного зарегистрированного ружья в сторону кустов. В результате был ранен парень, который занимался спортом на берегу реки. У подростка огнестрельные ранения головы, правого предплечья и грудной клетки.

Мужчина задержан, его ружье изъяли. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Как сообщал “источник”, в Киеве ночью 2 июня произошел стрельба, охраннику парковки стало скучно – и он решил таким образом развлечься.