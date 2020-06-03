Под Львовом произошло смертельное ДТП с фурой: фото и видео момента аварии

В среду, 3 июня, во Львовской области около села Лапаевка произошло смертельное ДТП.

Об этом в Facebook написал депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его данным, на объездной дороге автомобиль Chevrolet Aveo столкнулся с фурой. Водитель легковушки погиб. Как видно на фото, его автомобиль сильно поврежден, вероятно, столкновение произошло на большой скорости.

Как сообщал “источник”, 31 мая в Харькове произошла страшная авария на мосту. Автомобиль получил значительные повреждения, но, к счастью, обошлось без трагических последствий.

Кроме того сообщалось, что 29 мая в селе Заворычи Киевской области в результате аварии погибла 16-летняя девушка. 22-летний водитель автомобиля, в котором ехала несовершеннолетняя, находился в состоянии алкогольного опьянения, он остался жив.