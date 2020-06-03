Введение рынка земли: Зеленский пояснил условия допуска иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за сохранение долгосрочной аренды земли иностранцами после открытия рынка, закон о котором был подписан 28 апреля.

Об этом он заявил во время визита в Хмельницкую область.

Глава государства отметил ,что готов лично защищать договора об аренде земли иностранцами.

“Правильно, чтобы у всех была возможность, конечно же, покупать землю. Это обязательно будет после определенных решений. Но при этом вы должны тоже знать, что мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании. Потому что, вы же говорите о равных условиях. А иностранные компании имеют условия совсем другие”, – сказал Зеленский.

Также он назвал условие для допуска иностранцев к новому рынку земли.

“Наша стратегия очень проста. Мы сделаем сначала кредитные условия, чтобы наши крестьяне могли брать кредиты под 2% – и тогда мы сможем открыть рынок для всех. При этом мы готовы защищать договоры долгосрочной аренды и иностранные компании, которые давно на нашем рынке”, – подчеркнул президент.

Он добавил, что до того времени нужно сделать еще много вещей.

“Я думаю, здесь на уровне местной власти, по крайней мере, на уровне губернаторов нам можно сразу сигнализировать, если вы чувствуете какие-то проблемы. Просто чтобы оставалась длительная аренда”, – отметил Зеленский.

Детальнее о законопроекте читайте в материале “источника”: Когда запустят рынок земли и кто ее может купить: что нужно знать о громком решении Рады.