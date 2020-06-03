Новое руководство налоговой “крышует” миллионные сделки с медоборудованием – эксперт

После назначения Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы в ведомство массово возвращаются старые коррумпированные кадры, а с ними – старые коррупционные практики. Так, по протекции Любченко в ГУ ДПС г. Киев вернулся Николай Ильяшенко, в результате чего ООО “ТД” Азарис “позволили” прокрутить “многомиллионную аферу в сфере закупки медицинского оборудования.

Об этом в Facebook пишет политический эксперт, доктор социологических наук Павел Кутуев.

“Тревожные сигналы о тенденциях в налоговой системе начали поступать сразу после назначения Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы. Поступает информация о вещах, которые выглядят неприемлемо, в частности о многомиллионных аферах в сфере закупки медоборудования. И это в условиях глобальной пандемии!” – пишет Павел Кутуев.

“По протекции Любченко в Киевский главк ГНС на руководящую позицию – де-факто начальника ГУ – в мае вернулся Николай Ильяшенко, в результате чего ООО” ТД “Азарис” позволили “свернуть” более 30 млн гривен НДС. В схеме городская детская больница №5 в Запорожье, Волынское областное управление здравоохранения, Винницкая областная клиническая больница имени Пирогова. Само же ООО “ТД “Азарис” имеет налоговые долги. Его бенефициарами в реестрах значатся люди, зарегистрированные на оккупированных территориях. Логично предположить, что “владельцы” является подставными лицами”, – заявил Кутуев, ссылаясь на соответствующие сообщения в СМИ.

“Схемы становятся циничнее и откровеннее, но от того – еще более вредными для всех нас, общества и граждан”, – подытожил он.

Напомним, на днях нардеп Ярослав Железняк заявил, что всего за 18 дней после того, как 29 апреля новым председателем ГНС был назначен Алексея Любченко, госбюджет недополучил около 700 млн грн в результате так называемых “скруток” с НДС.