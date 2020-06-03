Бывший соратник Януковича может возглавить министерство: фото и биография

Бывший член “Партии регионов” и в прошлом самый молодой ректор Украины Сергей Шкарлет может возглавить министерство образования и науки Украины.

Как сообщает “источник”, об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет “Украинская правда”.

Кандидатуры на должность главы МОН на заседании 3 июня должен рассмотреть комитет Верховной Рады по вопросам образования науки и инноваций. Кандидатуру Шкарлета рекомендовали ректоры университетов во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Сергей Шкарлет известен тем, что баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов. Кроме того, он признавался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича:

“Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление тогдашней правящей партии, которая настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов“, – говорил он.

В 2015 году Шкарлет баллотировался в Черниговский областной совет 7-го созыва от Блока Петра Порошенко (БПП). А в 2010 году он был самым молодым ректором Украины, возглавлял Черниговский государственный технологический университет.

Как сообщал “источник”, 2 июня на заседании фракции “Слуга народа” в Верховной Раде рассматривали кандидатуры трех претендентов на должности в Кабмине.