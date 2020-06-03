Идите к чертовой матери: Саакашвили выдал порцию гнева на онлайн-встрече с бизнесменами, видео

Михеил Саакашвили, назначенный на пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ, на онлайн-встрече с бизнесменами разнервничался и вышел из себя.

Запись видеоконференции в Zoom опубликовали в интернете.

Саакашвили привел в гнев вопрос одного из участников онлайн-встречи. Тот спросил, когда можно будет увидеть конкретные результаты его деятельности в сфере реформ. На это главный реформатор подчеркнул, что ему надоели подобные упреки. Он также предложил украинцам самим что-то делать для изменений в стране.

“А когда у вас будут дела конкретные? Что значит дела конкретные? Пошли все к черту, кто так думает! Надоело мне это… мол, назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери! Сколько можно (говорить): “Мы так надеялись, а он разочаровал”. А может, вы сами пошевелитесь?”, – высказался политик.

Как сообщал “источник”, новый глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.