В Украине создали игру с Гитлером на Мавзолее: видео и гневная реакция Кремля

Украинские разработчики создали компьютерную игру Strategic Mind: Blitzkrieg с Адольфом Гитлером на Красной площади в Москве.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание РБК.

Такую игру выпустила компания Starni Games в конце мая. Игроки участвуют во Второй мировой войне. Там они могут стать на сторону нацистской Германии.

В одном из сюжетов Гитлер изображен на Мавзолее. Он принимает парад на Красной площади, что разработчики описали как “сюжет из альтернативной истории”.

“Мы разработали историческую игру с альтернативными историческими возможностями: если игрок проигрывает, то советские войска захватывают Рейхстаг. Если же игрок победит, то он действительно может увидеть альтернативный исторический момент с парадом немецких солдат на Красной Площади”, – рассказал глава Starni Games Игорь Тимошенко.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная игра является пропагандой нацизма.

“Можно выразить только крайнее сожаление, что такая игра доступна на территории нашей страны. Особенно в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы”, – сказал он.

Однако глава Starni Games описывал персонажей игры как отрицательных героев.

“У нас около 90 минут роликов в игре и если вы посмотрите их все, то сразу поймете, что Гитлер и Геринг изображены как отрицательные персонажи, отдающие преступные приказы”, – отметил Тимошенко.

Как сообщал “источник”, в сети показали новую карту в известной компьютерной игре Call of Duty, события игры перенесут персонажей на войну в Донецк.

В игре Call of Duty: Modern Warfare появилась локация с центром временно оккупированного боевиками Донецка.