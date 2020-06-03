Парад в Москве – приглашение для белорусских военных

p>В конце июня в столице России состоится грандиозное событие – парад в честь Победы в Великой отечественной войне. Он состоится двадцать четвертого июня. Минобороны Белоруссии получило приглашение от коллег из России для участия в военном параде. Вы сможете прочитать последние новости на портале KM.RU и узнать об этом более подробно. Да и другая свежая и достоверная информация будет для вас весьма интересна.

Со стороны Белоруссии, решение пока не принято, ведь приглашение было совсем недавно. При этом его активно рассматривают. Еще раньше министр обороны России заявил о том, что приглашение к участию в параде Победы получили девятнадцать стран.

Военный парад пройдет ярко. В нем будут участвовать около четырнадцати тысяч человек. Двадцать четвертого июня парады пройдут в девяти других странах-героях и девятнадцати городах, где дислоцирваны штабы военных округов и флотов, а также объединенных Вооруженных сил России.

Девятого мая парад Победы не был проведен из-за угрозы распространения коронавируса – в этот период в России был карантин. Президент страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому мероприятие было перенесено на конец июня – двадцать четвертое число.

Парад состоится на Красной Площади. Сейчас активно проходит подготовка к этому яркому событию. Личный состав парадных батальонов, а также некоторые образцы вооружения и военной техники очень скоро будут прибывать в столицу. Сейчас для бойцов, а также командиров готовят места, где они временно будут проживать.

Для участников будут выделены отдельные изолированные помещения. При этом полностью будут исключены контакты с другими военнослужащими, а также гражданским персоналом. То же касается и местного населения. Кроме того, собираются исключит общение между военнослужащими разных частей, соединений во время передвижения, а также отдыха между прохождениями торжественным маршем во время тренировок.

Тренировки будут проводиться в средствах индивидуальной защиты. все будут в перчатках и масках.

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