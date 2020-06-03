Российские наемники попали в смертельную засаду в Ливии: момент попал на видео

Российские наемники из частной военной компании Вагнера попали в смертельную засаду в Ливии.

Соответствующее видео размещено в Twitter и YouTube.

“Засада для ЧВК Вагнера РФ и сил Хафтара в Ливии. Окрестности Триполи“, – говорится в подписи под видео в Twitter.

На кадрах видно, как находящиеся в засаде в одном из зданий вооруженные люди расстреливают проезжающие мимо автомобили (вероятно, с военными противоборствующей стороны).

Запись якобы сделана 3 июня.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, что в зоне конфликта в Ливии из-за коронавируса умерли 2 российских наемника.

Также ранее российские военные перебросили в Ливию самолеты для своих наемников из ЧВК Вагнера.