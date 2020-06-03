Меня это все достало: эмоциональное заявление киевского “минера” и решение суда

Виталия Ткаленко, который 1 июня сообщил о заминировании моста Метро в Киеве, решением Днепровского районного суда Киева 3 июня арестовали на 60 суток, с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен.

Так, суд арестовал мужчину на 60 суток до 29 июля 2020 года.

Задержанный во время суда говорил очень истерично, со слезами в голосе. По его словам, “его все это достало”, в стране “делается беспредел”.

Во время заседания, Ткаленко возмущался, что правоохранители заявили о его задержании. Он настаивал, что сдался сам и заявил, что не хочет в СИЗО и если его туда отправят – попытается покончить с собой.

Кроме того он высказал сожаление, что выбрал объектом “минирования” мост Метро, потому это принесло людям много хлопот.

Ткаленко заявил, что у него проблемы с психикой а его мать лежит в больнице. При этом у него есть девушка.

Как сообщал “источник”, на мосту Метро в Киеве 1 июня перекрыли движение из-за того, что там стоял мужчина с предметом, похожим на взрывчатку и угрожал взрывом.