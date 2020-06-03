На дороге места мало: в Киеве автохам отличился наглой выходкой, видео

В среду, 3 июня утром, в Киеве попал на видео водитель, который ехал по Парковому пешеходному мосту.

Соответствующие кадры опубликовали на Facebook-странице “dtp.kiev.ua”.

“Утро. Водитель без печали рассекает по Парковому пешеходному мосту. Наверно, пробки объезжает…“, – подписал видео автор публикации.

Однако, как отметили пользователи в комментариях, водитель все равно не смог бы проехать, так как в конце моста стоят столбики для ограничения движения.

“Там есть столбики. Водитель дебил, он не проедет дальше“, – пишет один из пользователей.

Как сообщал “источник”, в Киеве 27 мая, на проспекте Героев Сталинграда, водитель избил велосипедиста за то, что тот не дал ему проехать по тротуару.

Также сообщалось, что в сети показали фото “героев парковки”, которые с нарушением правил оставили свои автомобили в центре Киева.