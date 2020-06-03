Можно сразу пойти и убиться: сети шокировало пособие для украинских школьников

В пособии по украинскому языку и литературе для подготовки к ВНО заметили странные рекомендации для учащихся, которые могут навредить их психике.
Об этом написала в Facebook педагог Татьяна Бондарь.
“Если ты чем-то не понравился другу, если за тебя страдают родители, если тобой недовольны учителя, ты тоже должен быть недоволен собой”, – пишут в книге.
“Представляете, сколько сеансов психотерапевта понадобится прилежным ученикам после этаких вот наставлений. Ученица, с которой я занималась, сразу спросила: “Может лучше сразу пойти и убиться, чтобы все вдруг стали довольны”, – рассказала Бондарь.
Она пишет, что это пособие для школьников 2020 года. Оно одобрено научно методическим советом Министерсва образования.
Украинцы возмущены такими рекомендациями о чем и пишут в сети.
Как сообщал “источник”, ранее Любомира Мандзий заявила, что проведение экзаменационных сессий в вузах будет возможно с 1 июня в группах не более чем по 10 человек.
Также ранее в Минобразования сообщили, что все даты проведения вступительной кампании в 2020 году сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации.