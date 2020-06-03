Можно сразу пойти и убиться: сети шокировало пособие для украинских школьников

В пособии по украинскому языку и литературе для подготовки к ВНО заметили странные рекомендации для учащихся, которые могут навредить их психике.

Об этом написала в Facebook педагог Татьяна Бондарь.

“Если ты чем-то не понравился другу, если за тебя страдают родители, если тобой недовольны учителя, ты тоже должен быть недоволен собой”, – пишут в книге.

“Представляете, сколько сеансов психотерапевта понадобится прилежным ученикам после этаких вот наставлений. Ученица, с которой я занималась, сразу спросила: “Может лучше сразу пойти и убиться, чтобы все вдруг стали довольны”, – рассказала Бондарь.

Она пишет, что это пособие для школьников 2020 года. Оно одобрено научно методическим советом Министерсва образования.

Украинцы возмущены такими рекомендациями о чем и пишут в сети.

Как сообщал “источник”, ранее Любомира Мандзий заявила, что проведение экзаменационных сессий в вузах будет возможно с 1 июня в группах не более чем по 10 человек.

Также ранее в Минобразования сообщили, что все даты проведения вступительной кампании в 2020 году сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации.