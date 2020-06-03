Лучшая биатлонистка планеты похвасталась новым оригинальным авто: фото

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер показала поклонникам свой новый автомобиль.

Снимки машины 30-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.

В кадре Вирер показала свой новый Audi зеленого цвета. Он был доставлен биатлонистке с завода компании в немецком Ингольштадте.

Instagram Доротеи Вирер

Instagram Доротеи Вирер

Напомним, Вирер является двукратной обладательницей Кубка мира в сезонах-2018/19, 2019/20, двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр в смешанной эстафете, трехкратной чемпионкой мира.

Интересно, что многие считают Вирер самой красивой представительницей современного биатлона.

Ранее “источник” сообщал, что самая сексуальная биатлонистка мира порадовала поклонников неожиданным решением.