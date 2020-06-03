На ярмарке в Киеве поймали семью уличных воровок: фото

Полицейские задержали на ярмарке в Киеве семью уличных воровок из Берегово (Закарпатская область).

Об этом сообщается на Facebook-странице “Киев оперативный”.

Анжелику, Памелу и Каталину Лакатош правоохранители задержали после того, как те ограбили в подземном переходе 70-летнюю женщину.

“Банда позарилась на имущество женщины 1949 года рождения, которая вышла на ярмарку, чтобы купить себе что-то поесть. Это совсем не интересовало воровок, они окружили 70-летнюю жертву в подземном переходе, влезли в ее сумочку и похитили кошелек“, – отмечается в сообщении.

Воровок задержали на проспекте Соборности.

Задержанным от 17 до 20 лет. Они ранее были судимы за кражи.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве во время карантина ограбили магазин.

Также ранее на Закарпатье ограбили валютчика с миллионом гривен.